Игрокам New World массово блокируют аккаунты — виновата слабая защита
Вашингтон, 12 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Игроки New World начали жаловаться на массовые баны (блокировки аккаунта). Об этом 12 октября сообщает «Игромания».
По словам геймеров, при помощи блокировки аккаунтов злоумышленники пытаются ослабить вражеские кланы перед важными сражениями. Виновата в этом может быть слишком простая система защиты — бан автоматически получают те игроки, на которых несколько раз напишут жалобу.
Догадки игроков уже успел подтвердить сотрудник службы поддержки Amazon. Однако его слова попытался опровергнуть менеджер сообщества игры — по его словам, блокировку аккаунта выдаёт не искусственный интеллект, а реальные люди.
Напомним, что New World — это новая массовая многопользовательская ролевая игра от компании Amazon. На данный момент она является одной из самых популярных игр в сервисе Steam.