Вашингтон, 12 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Игроки New World начали жаловаться на массовые баны (блокировки аккаунта). Об этом 12 октября сообщает «Игромания».

Скриншот с YouTube New World

По словам геймеров, при помощи блокировки аккаунтов злоумышленники пытаются ослабить вражеские кланы перед важными сражениями. Виновата в этом может быть слишком простая система защиты — бан автоматически получают те игроки, на которых несколько раз напишут жалобу.

Догадки игроков уже успел подтвердить сотрудник службы поддержки Amazon. Однако его слова попытался опровергнуть менеджер сообщества игры — по его словам, блокировку аккаунта выдаёт не искусственный интеллект, а реальные люди.

Напомним, что New World — это новая массовая многопользовательская ролевая игра от компании Amazon. На данный момент она является одной из самых популярных игр в сервисе Steam.