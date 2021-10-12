Архангельск, 12 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Архангельской области статус резидентов Арктики получили еще четыре компании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, резиденты намерены вложить в реализацию своих проектов почти 1,4 млрд рублей инвестиций и создать более 20 новых рабочих мест.

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По данным ведомства, новые резиденты Арктики планируют построить жилые комплексы в Архангельске и Северодвинске, модернизировать сухогрузное судно для организации грузоперевозок в акватории Белого, Баренцева и Карского морей в летний период, а также открыть в областном центре и Приморском районе сеть булочных с собственным производством.

«Сейчас на рассмотрении находится еще несколько десятков заявок от компаний Архангельской области, поэтому в ближайшее время число наших резидентов может значительно увеличиться», — написал в своем Instagram Александр Цыбульский.

Общее число резидентов Арктики в Архангельской области выросло до 70. Общий объем инвестиций по всем проектам — 27,7 млрд рублей.