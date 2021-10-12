Киев, 12 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) настаивает на том, чтобы Газовая директива Евросоюза применялась к трубопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») в полном объеме. Об этом 12 октября заявила на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина в Киеве глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

«Газовая директива от 2019 года полностью применяется к «Северному потоку — 2», — сказала она.

Также фон дер Ляйен добавила, что, по ее мнению, Украина остаётся и должна оставаться надёжной страной для транзита газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебойухудшение ситуации в Донбассе и вопрос о выполнении минских договоренностей.