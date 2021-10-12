Кормиловский район, Омская область, 12 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Житель Кормиловского района Омской области подозревается в убийстве матери. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном следственном управлении СКР.

Ryk Neethling Нож

Утром 6 октября в доме в рабочем посёлке Кормиловка обнаружили тело 48-летней женщины с колото-резаной раной шеи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, смертельные ранения женщине нанёс её 30-летний пьяный сын. Для этого он использовал кухонный нож. После расправы над матерью сын лёг спать.

На следующий день он пришёл в больницу и сообщил, что убил мать. Мужчина заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 37-летняя женщина подозревается в убийстве супруга.

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