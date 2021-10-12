Москва, 12 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Цены в России увеличиваются на фоне ситуации на внешних рынках и из-за посткризисной волатильности, хотя это влияние во многом удалось сгладить. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 12 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Россия участвует в международной экономической жизни, «жить в замкнутом контуре» страна не может. Потому «гнёт для цен» обусловлен общей тенденцией на международных рынках и посткризисной волатильностью.

«Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что подорожание продовольствия отчасти связано с повышением себестоимости продукции. Он сообщил также, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%.

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