Иркутск, 12 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Иркутской области и компания «Макдоналдс» подписали соглашение в рамках которого, компания в течение пяти лет откроет до восьми новых предприятий быстрого питания в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в «Макдональс»

«Правительство Иркутской области заинтересовано в привлечении инвестиций в экономику региона, а также в развитии конкуренции на территории области. Мы стараемся индивидуально подходить к взаимодействию с каждым инвестором, создаем необходимые условия, чтобы они были твердо уверены в возможностях ведения бизнеса в Приангарье» — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Также компания намерена участвовать в благотворительных проектах, реализуемых на территории области. В том числе — проработать возможность открытия бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» для проживания родителей детей, находящихся на длительном лечении в Иркутской государственной областной детской клинической больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу сентября 2021 г. уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился в пять раз. Сейчас он составляет 1,2% и соответствует данным до начала пандемии коронавирусной инфекции.

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