Измир, Турция, 12 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Представители Анкары, Баку и Тбилиси турецком городе Измир 12 октября подписали протокол о создании трёхстороннего комитета по таможенным вопросам между. Об этом в соцсети Twitter сообщил участвовавший во встрече председатель государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Таможня дает добро!

Он отметил, что новые договорённости будут содействовать развитию сотрудничества между странами по таможенным вопросам. Протокол также подписали замминистра торговли Турции Риза Туна Турагай и глава Службы доходов минфина Грузии Леван Какава.

Стоит отметить, что 7 октября министр экономики Грузии Натия Турнава, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев подписали протокол о развитии проекта железной дороги Баку — Тбилиси — Карс.