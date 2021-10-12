Рязань, 12 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Свыше 300 тысяч жителей Рязанской области сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Число желающих пройти вакцинацию от COVID-19 увеличивается, заявили ИА REGNUM 12 октября в оперативной рабочей группе правительства региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против COVID-19

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В Рязанской области работают 64 пункта вакцинации, два из которых — в круглосуточном режиме. Кроме того, действуют 27 мобильных прививочных пунктов. Общее количество жителей, вакцинированных хотя бы одним компонентом, сейчас составляет 302 266 человек.

«С 8 по 11 октября количество граждан, сделавших первую прививку от коронавируса, увеличилось почти на тысячу человек, примерно на столько же увеличилось и число вакцинированных первым и вторым компонентом за сутки. Количество граждан, полностью завершивших вакцинацию, выросло более чем на три тысячи», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, COVID-19 подтвердился у более чем 44 тысяч жителей региона. Больше всего заболевших выявлено в возрастной группе от 46 до 64 лет — 16 881 человек.