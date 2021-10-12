В Рязанской области прививки от коронавируса сделали 300 тысяч жителей
Рязань, 12 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Свыше 300 тысяч жителей Рязанской области сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Число желающих пройти вакцинацию от COVID-19 увеличивается, заявили ИА REGNUM 12 октября в оперативной рабочей группе правительства региона.
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В Рязанской области работают 64 пункта вакцинации, два из которых — в круглосуточном режиме. Кроме того, действуют 27 мобильных прививочных пунктов. Общее количество жителей, вакцинированных хотя бы одним компонентом, сейчас составляет 302 266 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, COVID-19 подтвердился у более чем 44 тысяч жителей региона. Больше всего заболевших выявлено в возрастной группе от 46 до 64 лет — 16 881 человек.