Вашингтон, 12 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Камарин Свонсон, бывшая девушка американского рэпера Tyga, обвинила его в побоях. Об этом 12 октября сообщает издание Page Six.

Скриншот с YouTube Рэпер Tyga

Как утверждает представитель Tyga, Свонсон пришла ночью к дому музыканта в состоянии алкогольного опьянения вопреки желанию рэпера. По словам Свонсон, когда она оказалась в особняке бывшего возлюбленного, он избил её, оставив на теле «видимые следы».

Добавим, что Tyga пока не был арестован полицией после обвинений в физическом насилии. Встреча рэпера с представителями правопорядка состоится 12 октября 2021 года.