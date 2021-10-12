Иерусалим, 12 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным 22 октября в Сочи региональные вопросы, сообщает 12 октября канцелярия израильского премьер-министра.

Mil.ru Флаги России и Израиля

Отмечается, что 22 октября Беннет вылетит с официальным визитом в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина.

«Лидеры обсудят ряд тем в сфере политики, безопасности и экономики, касающиеся двух государств, а также важные региональные вопросы, в первую очередь ядерное вооружение Иран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил вопросы сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Читайте также: Премьер Израиля оценил роль России в поддержании стабильности в регионе