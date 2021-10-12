Минск, 12 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Сторона защиты журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко, который был задержан в Минске, обжаловала его заключение под стражу. Рассматривать жалобу будет суд Партизанского района белорусской столицы 13 октября. Об этом со ссылкой на суд сообщает Sputnik Белоруссия.

Prokuror-kaluga.ru В суде

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«Рассмотрение жалобы на меру пресечения назначено на 12:00 среду», — уточнили в судебной инстанции.

Отмечается, что судебное заседание пройдёт в закрытом формате.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября, в настоящее время он находится в изоляторе в Минске. Задержание проводилось в рамках расследования уголовного дела о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

5 октября «Комсомольская правда» объявила о закрытии минского офиса.