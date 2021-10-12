Тоджинский район, Тыва, 12 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Тоджинском районе Тувы задержали подозреваемых в совершении кражи из здания сельской администрации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, ими оказались двое школьников 2008 и 2010 годов рождения.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию 11 октября. По словам главы села, неизвестные взломали навесной замок, проникли в здание администрации, похитив деньги, канцелярские принадлежности, стереонаушники и продукты питания. Подозреваемые были найдены в кратчайшие сроки.

«В полиции юноши сознались в содеянном и дали признательные показания. Похищенное обнаружено и изъято в помещении заброшенной котельной», — отметили в ведомстве.

В настоящее время родителей школьников привлекли к административной ответственности. Процессуальное решению по инциденту будет принято по результатам проверки.

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