Иркутск, 12 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Иркутской Ивано-Матрёнинской больнице открыли после капремонта отделение хирургии новорожденных и недоношенных детей. Об этом сегодня, 12 октября, информирует минздрав региона.

Rokpc.ru Новорожденные

Как сообщил главный врач медучреждения Владимир Новожилов, на время ремонта отделение не закрывалось, детей продолжали лечить, оперировать, выхаживать — оказывать всю необходимую медицинскую специализированную помощь. В отделении хирургии новорожденных ГИМДКБ теперь одновременно могут проходить лечение 30 малышей, из них 6 — нуждающиеся в круглосуточном непрерывном наблюдении, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Также появилось две дополнительные палаты «Мать и дитя», увеличилось количество мест для мам. Расширена материнская палата, она укомплектована новыми удобными кроватями и матрасами. Стены и потолок облицованы специальной плиткой, отвечающей требованиям к медицинским организациям.

Кроме того, в отделении появились новые следящие мониторы, инфузоматы — аппараты, подающие внутривенно растворы с определенной скоростью.

«Много лет назад у нашего дружного коллектива возникла идея — создать отделение хирургии новорожденных. Мы это сделали, и сегодня мы с вами видим продолжение этой истории — отделение расширилось, оно стало более удобным и для пациентов, и для сотрудников», — отметил Владимир Новожилов.

Отделение хирургии новорожденных и недоношенных детей ГИМДКБ создано 25 лет назад. Подобное отделение — единственное в Сибири. В настоящее время здесь выполняются сложные реконструктивные операции у новорожденных и детей раннего возраста с патологией центральной нервной системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, выделительной системы, врожденных аномалиях магистральных сосудов.

«Центр хирургии новорожденных Иркутска известен далеко за пределами региона. В нём работают настоящие волшебники, которые спасают жизнь младенцам. Региональный минздрав и руководство медучреждения выражают благодарность спонсорам за помощь в обновлении отделения», — подчеркнул глава министерства здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Ремонтные работы длились полгода. Средства на капремонт выделили спонсоры.

Читайте также: Земля — на болоте, дом — у кладбища: «сумасшедшие» с детьми живут в Сибири