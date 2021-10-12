Пекин, 12 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Китае провели краш-тест с участием электрокроссоверов Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 Crozz. Видео с испытанием размещено на канале Car Crash Test в YouTube.

Car Crash Test Краш-тест Tesla Model Y и Volkswagen ID.6

В ходе испытания электрокары столкнули друг с другом на скорости 64 км/ч. Это можно приравнять к столкновению с неподвижным объектом на скорости 128 км/ч. После такого краш-теста автомобили получили серьёзные повреждения кузова, однако внутри все осталось практически целым.

Стоит отметить, что манекены, которые находились во время испытания в машинах, не раз ударялись о подушки безопасности, двери и кресла.

При этом удалось не допустить пожара после столкновения. Хотя у американского электрокроссовера в результате удара двери оказались заблокированными. Однако этого не случилось у Volkswagen ID.6 Crozz.

После краш-теста было зафиксировано, что пострадал блок аккумуляторов у Tesla Model Y, но у немецкой модели все оказалось целым.

Ранее в сети появилось видео дрэг-заезда (гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух автомобилей) Mercedes-Benz S-Class и Tesla Model S P100D. В итоге немецкая модель уступила американской.

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