Пермь, 12 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Перми на остановке общественного транспорта мужчина ранил заточкой трех человек, сообщают СМИ.

Ryk Neethling Нож

Все случилось вечером 11 октября в Индустриальном районе. В соцсети появилось видео, на котором видно, что один человек лежит на асфальте, рядом находятся очевидцы, вызвавшие скорую помощь.

Автор видео оставил комментарий: трое пьяных молодых людей спровоцировали конфликт с мужчиной на остановке, у последнего не выдержал нервы, и он пустил в ход заточку. У одного пострадавшего три ранения в живот, у второго пробита подмышка и порезана рука. Третий отделался только порезом руки.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.