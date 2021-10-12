Джакарта, 12 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Целевая группа по борьбе с COVID-19 рекомендует жителям Индонезии надевать две защитные маски, сообщает Kompas.

Bert Kimura Медицинские маски

В целевой группе отметили, что сначала необходимо надеть медицинскую маску, а затем надеть тканевую маску.

«Маски не нужны тем, кто не может её снять без посторонней помощи, включая младенцев и малышей, или кому-то с затрудненным дыханием», — говорится в заявлении.

Дети в возрасте 11 лет и старше могут соблюдать те же правила ношения масок, что и взрослые.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние отношения между Тайванем и Индонезией продолжают укрепляться.