Ташкент, 12 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Законопроект о внесении изменений в закон Узбекистана «О защите прав потребителей» приняли депутаты нижней палаты парламента страны, сообщает Репост.уз.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«Законом устанавливается, что информация о товарах (работах, услугах) должна быть представлена на государственном языке», — говорится в публикации.

Сообщается, что информация о производителе (исполнителе, продавце), правилах торговли и обслуживания также должна предоставляться потребителю на государственном (узбекском) языке.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен утвердить Сенат (верхняя палата парламента) и подписать президент Узбекистана.