Донецк, 12 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки один раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 октября рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило один раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило шесть единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и что был обстрелян населенный пункт Коминтерново.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября невыполнение украинской стороной Минских соглашений стало предметом телефонных переговоров 11 октября президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.