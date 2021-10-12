* талибы — запрещённая в России организация

Ташкент, , 13:39 — REGNUM Руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выражает интерес к реализации проекта по строительству железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар». Об этом заявил журналистам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, слова которого цитирует Кун.уз.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом он подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкиваются с проблемой, так как большинство стран не признает новую власть, а «такой большой проект невозможно выполнить без финансирования».

»Это очень серьёзный вопрос. На днях наш министр иностранных дел провёл встречи в Афганистане, теперь вторая сторона прибудет в Термез, продолжим переговоры по этому вопросу», — сказал Мирзиёев.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.