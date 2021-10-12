Барнаул, 12 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в краевой парламент проект закона о краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Как сообщает 12 октября пресс-служба правительства региона, основные акценты в нём сделаны на социальную направленность.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Вновь более 70% всех расходов мы направляем на отрасли социальной сферы, социальную поддержку, социальное обеспечение жителей края. Мы продолжаем уделять серьезное внимание вопросам инфраструктуры, которая обеспечивает дальнейшее развитие и экономики», — пояснил глава региона.

Проектом бюджета предусматривается развитие Алтайского края, строительство дорог и жилья в регионе, модернизация ЖКХ. Еще один важнейший акцент — повышение уровня жизни людей.

«По всем направлениям у нас предполагается рост, и рост значительный. Скажу лишь на примере, что общие расходы по фонду оплаты труда в краевом бюджете закладываются с ростом на 13%, а для «указных» категорий, а это 76 тысяч бюджетников, рост предполагается почти на 16% (15,9%)», — пояснил губернатор.

Общий объем доходов краевого бюджета на 2022 год планируется в сумме 134,2 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в объеме 67 миллиардов 861 миллион рублей (на 14% выше показателя текущего года).

Поступления из федерального бюджета на 2022 год предусмотрены в сумме 63 миллиарда 970 миллионов рублей. Расходы краевого бюджета запланированы в сумме 140 миллиардов 987 миллионов рублей.

Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита в 6 миллиардов 786 миллионов рублей, — сообщил заместитель председателя правительства края, министр финансов Данил Ситников.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально утверждённый на сессии алтайского парламента общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год составлял 123 822 миллиона рублей (темп роста к 2020 году — 110%), а дефицит прогнозировался в 5935 миллионов рублей. В феврале 2021 года были внесены первые корректировки: доходы оставили без изменений, а расходы краевого бюджета увеличили на 9888 миллионов рублей.

Читайте также: Алтайские власти намерены значительно увеличить дефицит бюджета