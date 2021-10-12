Рязань, 12 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Рязанской области 12 октября подтверждён 161 новый случай заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 44 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 10 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,37%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 44 113 жителей. Выздоровели 40 698 человек, в том числе 178 выписаны после выздоровления за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 216 пациентов.