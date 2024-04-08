Челябинск, 12 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Челябинской области трое школьников закидали камнями электропоезд «Ласточка». Инцидент произошёл в районе станции Синеглазово, сообщает Южно-Уральское линейное управление МВД РФ на транспорте.

Электропоезд «Ласточка»

Электричка следовала из Магнитогорска в Челябинск. Подростки 2009, 2010 и 2011 года рождения шли на спортивную тренировку, увидели поезд и стали бросать в него камни. Делали они это ради развлечения. Один из камней попал в окно третьего вагона. Никто из пассажиров не пострадал.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками беседы. А их законных представителей привлекли к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.