В Томской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
Томск, 12 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали ещё три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном оперативном штабе.
Михаил Рифтин ИА Красная Весна
Аппарат ИВЛ
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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Томской области скончались 576 ковид-пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 44 823 носителя коронавируса.