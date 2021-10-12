Томск, 12 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали ещё три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном оперативном штабе.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Томской области скончались 576 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 44 823 носителя коронавируса.