Кемерово, 12 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области суд вынес приговор горному мастеру производственной службы разреза «Распадский». Он признан виновными по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщило управление генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Free-Photos Шахта

Установлено, что в феврале 2019 года в Междуреченске служебный автобус, перевозящий 23 работника угольного разреза, съехал с площадки для бурения и опрокинулся в забой с высоты около 10 метров — восемь работников погибли, четверым причинен тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что несчастный случай произошёл из-за нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта горным мастером, начальником смены производственной службы и водителем предприятия, в отношении которых ранее состоялись обвинительные приговоры.

Суд признал горного мастера виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на срок 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.