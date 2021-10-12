Ташкент, 12 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Государственный долг Узбекистана увеличится до 42% от ВВП (включая 12% от ВВП в форме внешних гарантий) в 2021 году относительно 37% в 2020 году. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

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Также, по прогнозам агентства, долг Узбекистана достигнет уровня в 44% от ВВП в 2023 году, что более чем вдвое выше уровня 2018 года в 20%.

«Почти весь государственный долг номинирован в иностранной валюте (96%, по прогнозам, на конец 2021 года), что обуславливает тесную взаимосвязь между макроэкономической стабильностью и устойчивостью к долговой нагрузке», — говорится в отчете агентства.