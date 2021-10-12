В Сети удивлены выбором актёра на роль Адама Уорлока в «Стражах Галактики»
Вашингтон, 12 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Студия Marvel утвердила на роль супергероя Адама Уорлока актёра Уилла Поултера. Пользователи Сети активно обсуждают выбор компании 12 октября.
Большинство пользователей Twitter удивлены решением киностудии. Многие из них назвали выбор Marvel «мискастом» — другие же уверены в профессионализме Поултера и считают, что он справится с новой ролью.
«Уилл Поултер на роль Адама Уорлока. Я не хочу судить раньше времени и говорить, что мискаст, но чёт пока планку ожиданий придется ой как снизить», —заявил пользователь с ником «юрта ты что звезда ералаша».
«Штош, это странный каст, но посмотрим», — пишет пользователь Осень.
«Ну не знаю, мне кажется, что на эту роль он совсем не подходит», — считает КиноАлхимик.
«Ну, если он отыграет как в «Мы — Миллеры», то я за», — прокомментировал Трансцедентальный шпионаж.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий фильм «Стражей Галактики» с участием Уилла Поултера выйдет в 2023 году. Режиссёром картины выступил Джеймс Ганн.