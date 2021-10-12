Вашингтон, 12 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Студия Marvel утвердила на роль супергероя Адама Уорлока актёра Уилла Поултера. Пользователи Сети активно обсуждают выбор компании 12 октября.

Кадр из фильма «Мы — Миллеры» Уилл Поултер

Большинство пользователей Twitter удивлены решением киностудии. Многие из них назвали выбор Marvel «мискастом» — другие же уверены в профессионализме Поултера и считают, что он справится с новой ролью.

«Уилл Поултер на роль Адама Уорлока. Я не хочу судить раньше времени и говорить, что мискаст, но чёт пока планку ожиданий придется ой как снизить», —заявил пользователь с ником «юрта ты что звезда ералаша».

«Штош, это странный каст, но посмотрим», — пишет пользователь Осень.

«Ну не знаю, мне кажется, что на эту роль он совсем не подходит», — считает КиноАлхимик.

«Ну, если он отыграет как в «Мы — Миллеры», то я за», — прокомментировал Трансцедентальный шпионаж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий фильм «Стражей Галактики» с участием Уилла Поултера выйдет в 2023 году. Режиссёром картины выступил Джеймс Ганн.