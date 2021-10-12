Москва, 12 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В магнитосфере Земли нарастает магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце 9 октября. Об этом говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

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Слабую магнитную бурю специалисты зафиксировали в начале суток 12 октября, к утру она увеличилась до среднего уровня. Это означает, что до Земли дошло коронарное вещество, выброс которого на Солнце произошёл утром 9 октября.

Когда облако солнечной плазмы достигает Земли, возрастает радиационная нагрузка на космические спутники, происходят колебания магнитного поля у поверхности планеты, возникают северные сияния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росгидромете назвали самым жарким за историю наблюдений лето 2021 года. Таким оно оказалось в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах России. Средняя летняя температура стала самой высокой на азиатской территории страны.

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