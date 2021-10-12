Белград, , 13:26 — REGNUM Военно-техническое сотрудничество России и Сербии находится на самом высоком уровне. Об этом 12 октября заявил сербский президент Александр Вучич во время осмотра российского стенда международной выставки вооружений «Партнер 2021» в Белграде.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Я думаю, что в этом году наше сотрудничество на самом высоком уровне. Спасибо, что вы приехали, это большая честь для нас. Спасибо большое», — сказал он.

Также сербский лидер осмотрел образцы российских противотанковых снарядов и задал вопрос конструкторам республики, почему они еще даже не близки к подобным технологиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД Азербайджана и Сербии Джейхун Байрамов и Никола Селакович подписали в Белграде соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран.