Москва, , 13:25 — REGNUM Известие о встрече замгоссекретаря США Виктории Нуланд с замглавы министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым активно обсуждают в интернете. Люди, в основном, недоумевают: «Зачем?». И приводят разные версии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года Celebsimg.com

«Приехала просить или привезла что?» — задается вопросом Б. в телеграм-чате официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Обещалки привезла», — иронизирует Андрей Большаков.

«Любая медийная личность рано или поздно выставляет себя смешно. Американцы чаще. Для нас, Россиян», — рассуждает Антон.

«А зачем ей разрешили встречаться с кем-то, кроме правительства, учитывая, что она ведёт деструктивную и опасную деятельность? Пусть с правительством встречается и ночует в посольстве. А потом обратно в самолёт и валит домой. Почему в принципе она делает что-то, помимо основной цели визита?» — негодует другой участник обсуждения.

«Согласен. Для таких визитов обычно согласовывают программу пребывания со всем временным расписанием и трафик маршрута с сопровождением Вот надо было сопровождать сразу в аэропорт», — заметил P.

«Думаю, с этим визитом всё заранее просчитано. В области IT-безопасности этот приём называется Honeypot (горшочек с мёдом) — хакеру специально подкладывается лакомая цель, чтобы получше увидеть какими инструментами он пользуется и что ищет.

Пусть госпожа Нуланд обозначит свои цели получше, возможные контакты и вообще побольше покажет, чего собирается делать. Вспоминаются её добрые слова в адрес европейских партнеров. Во времена кипения кастрюль. В которые она щедрой рукой всыпала нуланд-печеньки», — напомнил Владимир.

«Арестовать её и судить: за вооружённый госпереворот и разжигание гражданской войны на Украине», — предлагает Сергей Левин.

«А можно у нее попросить рецепт печенек? Ну может реально хороший рецепт, а вы на тетку напали. А ей дать рецепт чего-то с хреном, да покрепче, что-то из серии «Хрен: рецепты от простуды», «С хреном холода не страшны». Чтобы не хворала, а то вирусы всякие подозрительные шастают по планете», — иронизирует Виталий.

«Да на Украине бабки возле подъезда лучше ее выглядят и одеты тоже лучше. Когда она со своим затхлым печеньем протягивала руки на Майдане, люди это понимали и вежливо брали, а потом выбрасывали. Даже уроды его не ели. Фууу», — негодует Елена Плотникова.

«Пусть бы МИД передал ее в другое министерство, скажем, в МВД. Там хватает за что…», — пишет Владислав.

«Начнём с того, что Нуланд неудачно выбрала обувь для встречи в МИД, о её следующих «косяка» уже по ходу переговоров», — замечает другой читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 12 октября прибыла в российский МИД, где состоялась её встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. СМИ обратили внимание на то, что американская гостья была в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.

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