Липецк, 12 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Чаплыгине Липецкой области начались работы по строительству детской поликлиники и женской консультации. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, медицинские учреждения возведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Липецкой области.

Липецкаяобласть.рф Чаплыгин

Старые здания пришли в аварийное состояние. Сейчас эти подразделения находятся в структуре Чаплыгинской районной больницы в приспособленных для осуществления медицинской деятельности помещениях.

Новая детская поликлиника в Чаплыгине будет рассчитана на 75 посещений в смену, женскую консультацию в смену смогут посещать 50 пациенток. Строительство должно завершиться в декабре 2022 года.

Оказание качественной и своевременной медицинской помощи находится на постоянном контроле руководителя Липецкой области.

«Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, строительство медучреждений, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения — приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», — подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.