Москва, 12 октября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Вторник, 12 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют умеренно-позитивную динамику, прибавляя 0,22% и оставаясь всего лишь в 2,9% от максимума 2018 года $86,50 за баррель Brent. Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, цены на нефть держатся на положительной территории даже не смотря на негативные настроения на фондовых площадках, индекс гонконгской биржи Hang Seng потерял 1,8%, японский Nikkei 225 снизился на 0,9%.

Розман отметил, что в основе такой устойчивости нефтяных котировок находится дефицит предложения из-за высоких цен на природный газ и уголь. Эту ситуацию уже назвали «энергетическим кризисом», который сегодня, 12 октября, усугубился закрытием сразу 60 угольных шахт в китайской провинции Шаньси из-за наводнения, добавил эксперт.

По его словам, администрация Белого дома США все настойчивее призывает ОПЕК+ нарастить объем добычи нефти сверх ежемесячного повышения объема добычи на 400 тыс. б/с, для того чтобы сбить высокие цены на нефть, однако ОПЕК+ остается верен разработанному плану.

Розман добавил, что техническая картина для рынка нефти выглядит достаточно нейтрально. Верхняя граница торгового коридора $84,00−84,90 за баррель Brent без дополнительных драйверов к росту должна ограничить рост цен в течении всей недели. Однако в случае форс-мажора, который усугубит ситуация с предложением нефти или обострит «энергетический кризис», нефтяные цены могут локально подпрыгнуть выше $86,50 за баррель Brent, обновив максимум 2018 года, сказал эксперт.