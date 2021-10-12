Ярославль, 12 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Новые коронавирусные ограничения в Ярославской области не должны значительно ударить по сфере туризма. Об этом рассказал заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

QR-код

В ряде регионов центральной России власти заявили о введении QR-кодов при посещении общественных мест. В Ярославской области документ, вводящий новые антиковидные меры, пока не вышел.

«Сейчас рассматриваются ограничения. Лично моя позиция, что переход на QR-коды это не выход. Скорее всего потенциально может иметь место ограничение заполняемости. Как сейчас введено в учреждениях спорта или то, что было в учреждениях туризма. На сегодняшний день всё, что мы настоятельно просим от коллег из гостиничного бизнеса и сферы общепита — это вакцинировать сотрудников. Это для нас важнейший факт. Ограничения возможны, но мы стараемся сделать так, чтобы они не стали значительными для сферы туризма», — рассказал Максим Авдеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четвёртая волна коронавируса в регионе оказалась значительнее предыдущих. В начале октября были установлены максимумы по новым заражениям в сутки. Власти просят жителей прививаться и соблюдать масочный режим.