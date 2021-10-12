Москва, 12 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В регионах Северного Кавказа за последние три года было пресечено 29 терактов и ликвидированы 84 боевика, заявили 12 октября в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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«За три года на Северном Кавказе пресечено 29 терактов, за три года в СКФО ликвидированы 84 бандита, задержаны 379 пособников», — говорится в сообщении по итогам заседания НАК.

В НАК добавили, что силовики выявили 592 законспирированные ячейки, члены которых намеревались «совершить террористические акты в местах массового пребывания людей».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Дагестане в результате проведения контртеррористической операции были нейтрализованы двое бандитов. Столкновение с ними произошло у селения Талки в Буйнакском районе.

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