Новокузнецк, Кемеровская область, 12 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Глава проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков сегодня, 12 октября, посетил ряд крупных предприятий и объектов Новокузнецка. В фокусе внимания инспекции — модернизация производства во благо экологии, сообщили в региональном правительстве.

Alex Lyubimov Новокузнецк

«До 2024 года мы задействуем более 12,5 миллиарда рублей на повышение экологичности производства и снизим выбросы не менее чем на 20%. В 2020 году они уже сократились более чем на 10% по сравнению с 2017 годом», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Он уточнил, что в этот проект планируют включить Кемерово. В настоящее время разрабатывается комплексный план по снижению в городе вредных выбросов.