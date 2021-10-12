Белгород, 12 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Белгородской области назначен Константин Курганский, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе правительства региона.

Флаг Белгородской области

Константин Курганский будет курировать все ведомства социального блока: департаменты здравоохранения, образования, социальной защиты и труда Белгородской области, управления культуры, физической культуры и спорта, а также по делам архивов, ЗАГС и государственной охраны объектов культурного наследия. Ранее чиновник возглавлял управление культуры Белгородской области, а до этого руководил Центром молодёжных инициатив в Белгороде.

К работе в новой должности Константин Курганский приступил 12 октября.

Ранее пост замгубернатора по соцблоку занимала Наталия Зубарева, которую уволили 8 октября.