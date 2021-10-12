Псков, 12 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Псковской области число заболевших коронавирусом за неделю выросло на 22%. Прирост фиксируется во всех возрастных категориях, кроме школьников. Об этом 12 октября сообщает региональный оперативный штаб на основе данных управления Роспотребнадзора по региону.

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При этом число случаев заболевания ковидом среди школьников уменьшилось, в группе от 7 до 14 лет также фиксируется снижение на 7,9%, в группе от 15 до 17 лет — на 33%. Также зафиксировано снижение числа респираторных заболеваний — на 14%, у школьников 7−14 лет — на 32,8%.

«То есть неделя дистанционки себя оправдала, по крайней мере, с точки зрения распространения заболеваний среди детей. Оснований для повторного введения дистанционки в школах Псковской области в Роспотребнадзоре пока не видят. Но при этом обращают внимание, что детей надо оперативно вакцинировать от гриппа, случаи которого уже начали фиксироваться в России», — рассказали в оперштабе.

Отметим, за минувшие сутки в Псковской области подтверждено 235 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 48 человек. Всего с начала пандемии в области заразились коронавирусом 52 926 жителей, выздоровели 45 013 псковичей. Умерли 832 заболевших.