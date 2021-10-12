Красногорск, 12 октября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 12 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этих муниципальных образований увеличилось за сутки на 279 человек. Следом за Одинцово идет Сергиев Посад, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 125 человек. На третьем месте расположился Солнечногорск, где COVID-19 диагностировали у 106 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1804 новых случая COVID-19. Отметим, что по состоянию на 12 октября в одинадцати городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.