Вашингтон, 12 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Американский актёр Уилл Поултер («Мы — Миллеры», «Бегущий по лабиринту») присоединился к касту третьей части серии фильмов «Стражи Галактики». Об этом 12 октября пишет издание DTF.

Кадр из фильма «Мы — Миллеры» Уилл Поултер

По данным СМИ, актёр исполнит роль супергероя Адама Уорлока (также упоминается в комиксах Marvel как Мужчина). Герой Поултера в картине будет противопоставлен команде Стражей галактики.

ИА REGNUM напоминает, что режиссёром третьего фильма «Стражей Галактики» выступил Джеймс Ганн. Премьера киноленты запланирована на 2023 год.