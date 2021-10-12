Ташкент, 12 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Суммарный бюджетный дефицит Узбекистана увеличится до 5,2% в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе агентства Fitch Ratings.

Fitch-Ratings

При этом отмечается, что данный показатель ниже целевого уровня правительства Узбекистана в размере 5,5%.

«Мы прогнозируем постепенную бюджетную консолидацию при суммарном дефиците на уровне 4,3% от ВВП в 2022 году и 3,8% в 2023 году с учетом сохраняющегося акцента властей на расходах на инвестиции, здравоохранение и образование», — говорится в документе.

Кроме того, отмечает агентство, правительство Узбекистана рассматривает возможность сокращения НДС и налога на имущество, оцениваемое на уровне 1,1% от ВВП в 2023 году.

«Это также повлияет на дефицит бюджета», — отмечается в документе.