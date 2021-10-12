Киев, , 13:10 — REGNUM Ухудшение ситуации в Донбассе и вопрос о выполнении минских договоренностей обсудил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом 12 октября сообщает представительство ЕС на Украине на своей странице в соцсети Twitter.

Жозеп Боррель Exteriores.gob.es

«Этим утром в Киеве перед саммитом ЕС — Украина Жозеп Боррель обсудил с Дмитрием Кулебой ухудшение ситуации на востоке Украины и выполнение минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Евросоюз выступает в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, 12 октября в Киеве проходит саммит ЕС-Украины, в котором участвуют председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также украинский президент Владимир Зеленский.