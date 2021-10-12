Скопье, , 15:53 — REGNUM Северной Македонии сложно назвать другом Болгарию, если та ставит под вопрос факт существования македонского языка. Об этом заявил вице-премьер Северной Македонии Никола Димитров 11 октября.

Македония

«Для македонцев в Македонии македонский язык является родным. Это вопрос для людей, которые проживают в нашей стране, не для других государств и международных организаций», — заявил Димитров в интервью BBC.

Напомним, что Болгария блокирует начало переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС, ссылаясь на необходимость решить предварительно вопросы, которые относятся к македонской национальной идентичности. София настаивает на том, что македонский язык является диалектом болгарского языка.