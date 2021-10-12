Лондон, 12 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Компания McLaren зарегистрировала в патентном ведомстве Великобритании три названия для новых моделей автомобилей. Об этом сообщает издание CarBuzz.

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Будущие новинки McLaren получат названия: Aeron, Aonic и Solus. Стоит отметить, что названия недавно представленных новых моделей компании также начинались на S и на A (Senna, Speedtail, Sabre и Artura).

По предварительной информации, под именем Solus может выйти новый суперкар, который будет создан под заказ подразделением MSO. Наименование Aeron может получить преемник гиперкара P1. Вполне возможно, что под названием Aonic выйдет гоночный внедорожник для серии Extreme E.

Напомним, летом 2021 года британский автопроизводитель McLaren Automotive Limited представил новый кабриолет 765LT Spider из линейки Longtail.

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