Томск, 12 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 108 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 44 823. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в областном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Список выздоровевших в регионе за сутки пополнился 62 фамилиями. Общее число выздоровевших в Томской области — 37 274 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в регионе выявили 97 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 59 человек.