Москва, 12 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Госдума оперативно приступит к работе над законопроектами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Государственная дума не будет делать паузу для того, чтобы наработать массив законопроектов, чтобы их рассматривать, они у нас уже есть. Они в высокой степени готовности. Более того, ряд из них — в приоритетной повестке», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что «все законодательные завалы расчищены», около 26 законопроектов осталось от предыдущих созывов из 1242 инициатив, основной массив законотворческого портфеля — законопроекты, внесенные в Госдуму седьмого созыва.

«Комитетам предстоит большая работа в рамках законотворчества», — отметил Володин.

Приоритетом для парламентариев станет работа над проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы.

«Закон о бюджете — это приоритет для нас», — заверил он.

Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что 253 законопроекта уже прошли первое чтение, они могут быть вынесены для рассмотрения во втором чтении.

«Предстоит большая содержательная работа», — подчеркнул Володин.

Совет Думы состоится 13 октября.