Москва, , 13:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин 22 октября проведет переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом 12 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Да, действительно визит премьер-министра Израиля готовится, это будет рабочий визит, 22 октября он состоится и будут двусторонние переговоры», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время дата встречи глав МИД стран «нормандской четверки» еще не согласована.