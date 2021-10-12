Петрозаводск, 12 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Республике Карелия, помимо введения с 15 октября обязательных QR-кодов, начинают действовать новые требования для общественных заведений. Например, изменится время работы мест, у которых нет паспорта коллективного иммунитета, а также нельзя будет посещать стационары социального обслуживания. Об этом сообщил 12 октября глава регионаАртур Парфенчиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Так, с 15 октября кафе и рестораны, где нет паспорта коллективного иммунитета, могут работать с 6 утра до часу ночи.

«Исключение — объекты дорожного сервиса на трассах, вокзалах, в аэропорту, столовых предприятий», — утончил глава региона.

Отметим, чтобы получить паспорт коллективного иммунитета, теперь необходимо, чтобы было привито не 60% сотрудников, как было раньше, а 80% персонала.

До 25 октября приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания. Кроме того, подростки в возрасте до 14 лет включительно могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых.

«Все эти меры направлены на одно — сдержать распространение коронавируса и не допустить локдауна», — пояснил Парфенчиков.