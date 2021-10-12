Кишинёв, 12 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В правительстве Молдавии рассматривают альтернативные способы поставки газа в республику, если переговоры с «Газпромом» провалятся. Об этом сообщил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу на PRO TV Chisinau.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Спикер законодательного органа отметил, что цены на газ на международном рынке «сошли с ума». На этом фоне молдавское руководство пытается продлить действие старого контракта на поставки из России.

«Анализируются и альтернативные варианты, если не удастся подписать его. В том числе с соседями — Румынией и Украиной», — сказал Гросу.

Он добавил, что молдавское правительство разрабатывает меры по компенсации роста потребительских цен на газ для категорий населения с низкими доходами. Ранее в компании «Молдовагаз» заявили, что тарифы на голубое топливо нужно поднять на 35%.

Напомним срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что действующая власть упустила возможность заключить выгодный контракт на поставку газа, а все обходные пути доставки приведут к тому, что тот же российский газ придётся покупать дороже.