Тюмень, 12 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 273 случая заражения коронавирусом. Об этом 12 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 269 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 октября 2021 года коронавирусом заразились 64 820 человек, выздоровели 55 928 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 12 октября в регионе скончался 2049 пациент с COVID-19 (на 18 человек больше, чем днём ранее).