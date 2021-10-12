Москва, , 13:02 — REGNUM Острова южной части Курил являются территорией России. Об этом 12 октября, комментируя заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о распространении суверенитета Токио на эти острова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы не согласны с такими заявлениями, это территория Российской Федерации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков заявил о готовности России к диалогу с Японией для решения острых вопросов.

«Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент РФ Путин подтверждал политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на свой пост 4 октября, заявил, что суверенитет его страны распространяется в том числе на Южные Курилы. В своей программной речи в парламенте он заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориальной проблемы.

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В ответ на это глава Курильска Вадим Рокотовнапомнил о недавно принятой поправке в Конституцию России, в которой говорится о недопущении отчуждения территорий. Он добавил, что подобные заявления из Токио звучат постоянно и на Курилах к ним привыкли.