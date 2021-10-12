Санкт-Петербург, 12 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Петербурге на 100-м году жизни 12 октября скончалась ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Антоновна Корнева, которая в 2020 году смогла собрать 4,5 млн рублей с помощью видеороликов на YouTube. Эти средства целиком были перечислены родственникам медиков, умерших от COVID-19.

Цитаата из видео на YouTube Зинаида Корнева

После того, как о поступке ветерана стало известно, президент России Владимир Путин наградил Зинаиду Корневу за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность знаком отличия «За благодеяние».

Напомним, Зинаида Корнева смогла собрать 4,5 млн рублей с помощью видеохостинга YouTube, куда она выкладывала видеоистории о своей фронтовой жизни. Во время Великой Отечественной войны Корнева была начальником наблюдательного поста и своемременно обнаружила сотни вражеских самолетов, а также участвовала в боевых действиях на территории Польши, Украины и Германии.